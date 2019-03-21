Премьера фильма состоится 17 мая 2019 года.

В четверг, 21 марта, в сети появился трейлер фильма "Джон Уик-3" с Киану Ривз. Ролик опубликован на ютьюб-канале студии Lionsgate.

В картине появятся Холли Берри, Джейсон Манцукас, Иэн МакШейн, Анжелика Хьюстон и другие.

Джон Уик, на первый взгляд, - самый обычный среднестатистический американец, который ведет спокойную мирную жизнь. Однако мало кто знает, что на самом деле он наёмный убийца. В новой части фанаты этого плохиша увидят его верхом на коне в буквальном смысле.

Премьера фильма состоится 17 мая 2019 года.

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Видео:Lionsgate