Актеру было 75 лет.

В Волгограде на 76-ом году жизни скончался Заслуженный артист России Пётр Зайченко. Об этом СМИ рассказала внучка актера. По ее словам он скончался утром 21 марта после третьего инфаркта. Дата и место похорон актера пока неизвестны.

Пётр Зайченко родился 1 апреля 1943 селе Кайсацкое. В 1971 году он окончил театральное училище им. И. Слонова и стал актёром Волгоградского театра. Широкую известность ему принесла роль сержанта Ивана Пуховав фильме "Парад планет". Всего за свою карьеру он сыграл в более, чем 50 картинах и был удостоен ряда премий, включая "Орден Дружбы", Приза Международного кинофестиваля в Испании и др. В 1998 году был удостоен звания "Заслуженный артист Российской Федерации".

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