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В Новосибирске умер российский режиссер-документалист Юрий Шиллер
Сегодня, 11:45
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Rybka123

В Новосибирске умер российский режиссер-документалист Юрий Шиллер

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Автору "Воробья" было 77 лет.

В Новосибирске на 78-ом году жизни скончался российский кинорежиссёр-документалист Юрий Андреевич Шиллер. Об этом сообщает Союза кинематографистов России. Причины смерти не оглашаются.

Юрий Шиллер родился 13 августа 1942 года в Охе Сахалинской области. В 1970 окончил  режиссёрский факультет ВГИКа и через шесть лет переехал работать в Новосибирск. За свою карьеру он снял более 60 документальных и игровых фильмов, среди которых номинант на премию ММКФ в категории "Лучший фильм" картина "Воробей".    

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Теги: союза кинематографистов россии, юрий шиллер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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