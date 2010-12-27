В Новосибирске умер российский режиссер-документалист Юрий Шиллер

Автору "Воробья" было 77 лет.

В Новосибирске на 78-ом году жизни скончался российский кинорежиссёр-документалист Юрий Андреевич Шиллер. Об этом сообщает Союза кинематографистов России. Причины смерти не оглашаются.

Юрий Шиллер родился 13 августа 1942 года в Охе Сахалинской области. В 1970 окончил режиссёрский факультет ВГИКа и через шесть лет переехал работать в Новосибирск. За свою карьеру он снял более 60 документальных и игровых фильмов, среди которых номинант на премию ММКФ в категории "Лучший фильм" картина "Воробей".

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