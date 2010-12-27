Скончалась актриса из "Молодой гвардии" Маргарита Жарова

Актрисе было 93 года.

На 94-ом году жизни скончалась актриса театра и кино Маргарита Васильевна Жарова. Об это сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России. Причины смерти не разглашаются, однако известно, что в последние годы она тяжело болела. Дата прощания с актрисой пока неизвестна.

Маргарита Васильевна останется в нашей памяти примером таланта, женской доброты, обаяния, житейской мудрости..

– сообщили в Союзе Кинемотографистов

Маргарита Жарова родилась 7 июня 1925 в Москве. В 1948 году она окончила ВГИК и сыграла свою знаменитую роль в фильме "Молодая гвардия". Позднее она работала на Мосфильме, киностудии имени Горького и Московском театре "Киноактер". Среди ее знаковых работ роли в таких фильмах как "Доброе утро", "К Черному морю" "Неподдающиеся", "Карьера Димы Горина", "На семи ветрах", "Товарищ Арсений".

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Фото: wikipedia.org