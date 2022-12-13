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Вышел тизер мультипликационной комедии о котах Эрмитажа

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Главным героем мультфильма стал кот Винсент. Ему выпала нелегкая задача – защищать музей от своего приятеля, который портит шедевры живописи.

Появился тизер мультипликационной комедии для всей семьи о животных, которые живут в главном музее Петербурга. Фильм называется "Коты Эрмитажа". Кинокартину покажут 23 марта. 

Главным героем мультфильма стал кот Винсент. Вместе с мышкой Морисом он спасается от наводнения в старинном клавесине, а потом на корабле отправляется в Северную столицу. В Петербурге он находит себе новый дом – Эрмитаж. Там он живет вместе со своим другом-грызуном. 

Винсенту выпала нелегкая задача – защищать музей от своего приятеля, который портит шедевры живописи.

Ранее на Piter.tv: вышел трейлер "Крика 6" с Дженной Ортегой и Хайден Панеттьери.

Видео: YouTube / Наше кино

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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