Вышел тизер мультипликационной комедии о котах Эрмитажа

Появился тизер мультипликационной комедии для всей семьи о животных, которые живут в главном музее Петербурга. Фильм называется "Коты Эрмитажа". Кинокартину покажут 23 марта.
Главным героем мультфильма стал кот Винсент. Вместе с мышкой Морисом он спасается от наводнения в старинном клавесине, а потом на корабле отправляется в Северную столицу. В Петербурге он находит себе новый дом – Эрмитаж. Там он живет вместе со своим другом-грызуном.
Винсенту выпала нелегкая задача – защищать музей от своего приятеля, который портит шедевры живописи.
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Видео: YouTube / Наше кино
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