Вышел тизер киносказки "Огниво" с Евдокимовым, Старшенбаум, Горбачевой и Хаевым

Премьера картины намечена на 24 октября.

В социальных сетях состоялась официальная премьера дебютного тизер-трейлера новой экранизации сказки автора Ханса Кристиана Андерсена "Огниво". Сотрудники российской кинокомпании "Централ Партнершип" напомнили, что релиз семейного приключенческого блокбастера в стране состоится 24 октября. Режиссером фильма заявлен Александр Войтинский, который известен аудитории по проекту "По щучьему велению". Сценарий создано по мотивам датского писателя. В актерском составе указаны Роман Евдокимов ("Актрисы"), юную царевну в огниве сыграла Антонина Бойко, царя — Виталий Хаев ("Папа, сдохни", "Бывшие"), принцессу — Ирина Старшенбаум ("Притяжение"), путешественника Жана — Ян Цапник ("Конек-горбунок"). Также в картине снялись Михаил Трухин ("Ивановы-Ивановы"), Юрий Кузнецов ("Брат"), Сергей Марин ("Майор Гром. Трудное детство") и другие. Съемки ленты велись в Новгородском кремле, на территории узея-заповедника "Витославлицы" и Знаменского подворья, в Карелии и Петербурге.

Сюжет истории расскажет о приключениях, происходящих в царстве веселого и хитрого Вани. Юноша притворяется солдатом. По дороге домой он случайно находит волшебное огниво, а затем освобождает запертую в нем маленькую царевну Дашу. Девушкуранее похитил и заколдовал злой Лиходей. Для того, чтобы развеять чары, герою придется отправиться в опасное путешествие.

Вышел трейлер стратегии Age of Mythology: Retold.

Фото и видео: YouTube / Central Partnership