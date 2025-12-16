Вышел тизер фильма "Нормал" с Бобом Оденкерком

Мировая премьера состоится 17 апреля 2026 года.

Киностудия Magnolia Pictures представила первый тизер фильма "Норма". Режиссером картины выступил Бен Уитли.

Сюжет фильма расскажет историю человека с непростым прошлым. Герой переезжает в маленький городок, где занимает должность шерифа. Однажды в городке происходит ограбление банка, но в процессе дело оборачивается чем-то более серьезным для всех сторон.

В главной роли сыграл Боб Оденкерк. Он также выступил в роли сценариста в соавторстве с Дереком Колстадом. Также в фильме снялись Линда Хили, Генри Уинклер и Брендан Флетчер. Мировая премьера состоится 17 апреля 2026 года. Фильм также выйдет в официальный прокат в России.

Видео: YouTube / Netflix