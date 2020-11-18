Опубликован тизер фантастики "Поступь хаоса" с Томом Холландом

Кинокомпания Lionsgate выпустит фильм в прокат в январе 2021 года.

В среду, 18 ноября, в соцсети появился трейлер фильма "Поступь хаоса" с Томом Холландом в главной роли. Ролик опубликован на Twitter-странице портала IGN.

По сюжету юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмными родителями Беном и Киллианом в Прентисстауне, городке в Новом мире, на планете, колонизированной землянами. В городе каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум. Главный герой обнаруживает место абсолютной тишины.

Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Мадс Миккельсен и Дэйзи Ридли.

Фильм выйдет в прокат в январе 2021 года.

Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3".

Видео:IGN/YT