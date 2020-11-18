Опубликован тизер фантастики "Поступь хаоса" с Томом Холландом

В среду, 18 ноября, в соцсети появился трейлер фильма "Поступь хаоса" с Томом Холландом в главной роли. Ролик опубликован на Twitter-странице портала IGN.
По сюжету юноша Тодд Хьюитт живёт с приёмными родителями Беном и Киллианом в Прентисстауне, городке в Новом мире, на планете, колонизированной землянами. В городе каждый человек слышит мысли других через, так называемый, Шум. Главный герой обнаруживает место абсолютной тишины.
Главные роли в фильме исполнили Том Холланд, Мадс Миккельсен и Дэйзи Ридли.
Фильм выйдет в прокат в январе 2021 года.
Ранее мы сообщали о том, что в сети появился трейлер отреставрированной версии "Крестный отец 3".
Видео:IGN/YT
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