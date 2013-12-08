Вышел тизер фантастического фильма "Микки 17" с Робертом Паттинсоном

Мировая премьера состоится 29 марта 2024 года.

Киностудия Warner Bros Pictures представила трейлер фантастического фильма "Микки 17" режиссера Пон Чжун Хо.

Сюжет фильма основан на романе Эдварда Эштона "Микки 7", в котором рассказывается о недалеком будущем, в котором клоны помогают людям колонизировать другие планеты. Главный герой узнает, что, пока он осваивал новые миры, ему подобрали замену.

Главную роль в фильме сыграл Роберт Паттинсон. Мировая премьера состоится 29 марта 2024 года.

Ранее Paramount Pictures опубликовала трейлер блокбастера "Трансформеры: Восхождение Звероботов".

Видео: YouTube / WarnerBrosPictures