Принтер, кулер, скрипучее кресло, компьютеры с клацающей клавиатурой и коллеги, которые ходят туда-сюда - всё как вы любите.

Вышел симулятор звуков офиса для удалёнщиков. Его разработало креативное агентство Kids Creative Agency для тех сотрудников, которые находятся в самоизоляции.

Это интерактивный сайт с расположением обычного офиса: есть принтер, кулер, скрипучее кресло, компьютеры с клацающей клавиатурой и коллеги, которые ходят туда-сюда. При нажатии на каждый элемент появляется характерный звук — стук клавиатуры, чиханье, чавканье и многое другое.

Предполагается, что его будут включать сотруднике на удалёнке, чтобы создать себе атмосферу офиса на рабочем месте.

Ранее мы рассказывали, что только 3% петербургских компаний перешли на "удаленку".

Видео: imisstheoffice.eu