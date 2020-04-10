Вышел симулятор звуков офиса для удалёнщиков. Его разработало креативное агентство Kids Creative Agency для тех сотрудников, которые находятся в самоизоляции.
Это интерактивный сайт с расположением обычного офиса: есть принтер, кулер, скрипучее кресло, компьютеры с клацающей клавиатурой и коллеги, которые ходят туда-сюда. При нажатии на каждый элемент появляется характерный звук — стук клавиатуры, чиханье, чавканье и многое другое.
Предполагается, что его будут включать сотруднике на удалёнке, чтобы создать себе атмосферу офиса на рабочем месте.
Ранее мы рассказывали, что только 3% петербургских компаний перешли на "удаленку".
Видео: imisstheoffice.eu
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