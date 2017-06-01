Вышел трейлер первого дополнения для игры про Человека-Паука

В сюжетной арке дополнения появятся не новый персонаж – Черная Кошка.

Разработчик игр Insomniac Games выпустил трейлер своего первого дополнения для игры "Spider-Man". Ролик был опубликован на ютуб-канале PlayStation Taiwan.

DLC под названием "Ограбление" уже доступно для обладателей PlayStation 4. В сюжетной арке дополнения появятся не только новые миссии, но и новый персонаж – Черная Кошка. Помимо этого, в игре появятся три новых костюма Человека-Паука.

"Spider-Man" — видеоигра, основанная на персонаже комиксов Marvel, Человеке-пауке, разработанная компанией Insomniac Games, под издательством Sony Interactive Entertainment. Игра вышла исключительно для PlayStation 4 7 сентября 2018 года и получил массу положительных отзывов.

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Видео: ютуб-канал PlayStation Taiwan