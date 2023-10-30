Вышел релизный трейлер игры Quantum Error

Выход игры запланирован на 3 ноября.

Студия TeamKill Media представила релизный трейлер шутера с элементами хоррора Quantum Error.

Сюжет игры расскажет историю пожарного по имени Джейкоб Томас, который вместе с командой отправится на эвакуацию сотрудников научно-исследовательского центра. Здание атаковала неизвестная сущность, и спасательная операция начинает идти не по плану. Вместе с главным героем игрокам предстоит исследовать локации и участвовать в перестрелках. Выход игры запланирован на 3 ноября.

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Видео: YouTube / PlayStation