Вышел сюжетный трейлер игры RoboCop: Rogue City

Выход шутера состоится 2 ноября на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Издательство Nacon и польская студия Teyon представили сюжетный трейлер игры RoboCop: Rogue City.

Сюжет шутера будет происходить между второй и третьей частями известной кинофраншизы. Робокопу предстоит бросить вызов новому злодею, который объединяет бандитов с целью повысить уровень преступности в Детройте.

Отмечается, что графика игры построена на движке Unreal Engine 5, а на озвучку главного героя позвали Питера Уэллера, который исполнял эту роль в фильмах. Выход RoboCop: Rogue City состоится 2 ноября на ПК, PS5, Xbox Series X и S.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер игры The Finals от авторов Battlefield.

Видео: YouTube / Nacon