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Вышел релизный трейлер Switch-версии Remnant: From the Ashes

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Игра вышла 21 марта на Nintendo Switch.

Компания THQ Nordic представила новый релизный трейлер для компьютерной игры Remnant: From the Ashes в специальной версии для игровой платформы Nintendo Switch. Речь идет о приключенческом экшене про противостояние людей и вторженцев из другого мира. Проект официально выходит на гибридной консоли 21 марта. Рекомендованная розничная стоимость релиза для пользователей составляет 39.99 € / 39.99 $ / 34.99 £ / AU59.95 $ / 5170 ¥  / порядка 3 тысяч рублей. На торжественной церемонии The Game Awards студия Gunfire Games анонсировала дополнительный сиквел под названием Remnant 2. Игра разрабатывается как для персональных компьютеров, так и консолей текущего поколения. Он выйдет в свет уже в 2023 году.

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Фото и видео: YouTube / THQ Nordic

Теги: nintendo switch, remnant from the ashes, thq nordic, компьютерная игра, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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