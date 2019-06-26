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Вышел релизный трейлер Little Nightmares Mobile

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Новинка доступна пользователям устройств с iOS и Android.

Студия Bandai Namno представила релизный трейлер хоррор-платформера Little Nightmares Mobile. Ранее игра была доступна пользователям ПК, PS4 и Xbox One.

Новинка вышла на устройствах с операционными системами iOS и Android. Ответственная за перенос игры на мобильные устройства студия Playdigious адаптировала интерфейс и управление под нужды сенсорного экрана. Кроме того, новая версия получила поддержку достижений Game Center и облачных сохранений.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер экшена Banishers Ghosts of New Eden.

Видео: YouTube / Playdigious

Теги: little nightmares mobile, игра, релиз, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура,

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