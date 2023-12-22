Вышел релизный трейлер Last Epoch

Релиз игры состоится 21 февраля.

Студия Eleventh Hour Games представила релизный трейлер ролевого экшена Last Epoch.

Новинка предлагает игрокам пять классов, для каждого из которых есть по три пути развития. Опубликованный ролик демонстрирует несколько уникальных способностей разных классов и ключевые особенности игрового мира Этерры. Кроме того, игроки смогут посещать одни и те же локации в разные эпохи, сражаясь с врагами из ранних фракций.

Релиз Last Epoch состоится 21 февраля. Игра будет доступна с переводом на русский язык.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle.

Видео: YouTube / Last Epoch