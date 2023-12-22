Вышел первый трейлер игры Indiana Jones and the Great Circle

Релиз новинки запланирован до конца 2024.

Студия MachineGames представила первый трейлер игры про знаменитого археолога Индиану Джонса, которая выйдет под названием Indiana Jones and the Great Circle. Ролик продемонстрировали в рамках презентации Developer_Direct компании Microsoft.

Сюжет игры развернется в 1937 году между событиями фильмов "В поисках утраченного ковчега" и "Последний крестовый поход". Герою предстоит разгадывать новые загадки на местах раскопок и бороться с представителями Третьего рейха.

Indiana Jones and the Great Circle будет доступна на русском языке с субтитрами. Релиз новинки запланирован до конца 2024.

Ранее мы сообщали, что ролевой боевик AI Limit представили геймплейным трейлером.

Видео: YouTube / Xbox