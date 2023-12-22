Ролевой боевик AI Limit представили геймплейным трейлером

Релиз игры намечен на 2024 год.

Китайское издательство CE-Asia представило в социальных сетях трейлер приключенческого ролевого боевика AI Limit, над которым работает студия разработки Sense Games. Персонажам истории предстоит отправиться в далекое будущее, когда человеческая цивилизация оказывается на грани исчезновения. В результате остатки выживших людей вспоминают легенду о последнем существующем городе - Хейвенсвелле. Ключевым персонажем сюжета станет Арриса, заполучившая бессмертие благодаря её искусственному происхождению. Пользователи отправятся на исследование руинов в поисках надежды на новую жизнь. На этом пути им встретится много опасностей, огромные дикие звери, обезумевшие воины, боевые машины и чудовища. Авторы уточнили, что вдохновлялись культовой серией компьютерных игр Dark Souls. В дебютном ролике можно увидеть фрагменты сражений со смертоносными боссами. Официальный выход игры в свет запланирован на 2024 году. Презентация состоится на консоли PlayStation 5 и персональных компьютерах.

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Фото и видео: YouTube / CE-Asia 中電博亞