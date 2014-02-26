Вышел первый трейлер спин-оффа "Истории игрушек"

Компания Pixar совместно с Disney выпустила первый трейлер мультфильма "Лайтер" ("Lightyear"). Видео опубликовано на официальном Youtube-канале американской киностудии.
Анимационный фильм станет приквелом франшизы "История игрушек". Он будет посвящен одному из ключевых персонажей серии – астронавту Баззу Лайтеру. Мультфильм расскажет про становление героя. Озвучит Лайтера американский актер Крис Эванс.
Режиссером анимационного фильма выступил Энгус Маклейн. Премьера состоится 17 июня 2022 года.
Ранее вышел первый трейлер сериала "Ковбой Бипоп".
Видео: Youtube/Pixar
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