Вышел первый трейлер сериала "Ковбой Бипоп"

Премьера шоу запланирована на 19 ноября.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала первый трейлер сериала "Ковбой Бибоп" (Cowboy Bebop). Ролик на русском языке опубликован на Youtube-канале Netflix Russia.

Сериал является адаптацией одноименного аниме студии Sunrise. Главные роли в нем исполнят Джон Чо (Спайк Шпигель), Даниэлла Пинеда (Фэй Валентайн) и Мустафа Жакир (Джет Блэк). Режиссерами сериала являются Алекс Гарсиа Лопес и Майкл Кэтлман.

Повествование картины перенесет зрителей в 2071 года. В это время, по задумке авторов, люди начали осваивать другие планеты Солнечной системы. Главными героями является банда охотников за головами, которые ищут преступников.

Премьера сериала запланирована на 19 ноября.

Ранее Netflix опубликовал новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon"s Blood.

Видео: Youtube/Netflix Russia