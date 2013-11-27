Netflix опубликовал новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon’s Blood

Второй сезон анимэ-сериала выйдет в январе 2022 года.

Стриминговая платформа Netflix опубликовала новый тизер второго сезона аниме DOTA: Dragon"s Blood (Кровь Дракона). Ролик опубликован на Youtube-канале Netflix Anime.

В тизере зрителям показали ключевых персонажей первого сезона, а также новое действующее лицо – Лину, которая впервые появилась в трейлере "DOTA: Dragon"s Blood Book Two" на фестивале чемпионате The International 2021.

Второй сезон анимэ-сериала увидит свет в январе 2022 года.

Первый сезон "Крови дракона" вышел в релиз а конце марта текущего года. Он состоял из восьми серий длительностью по 25-27 минут.

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Видео: Youtube/Netflix Anime