Вышел первый тизер-трейлер сказки "Последний богатырь: Корень зла" от Disney

Премьера в России 24 декабря 2020 году.

В четверг, 5 декабря, в сети появился тизер-трейлер сказки "Последний богатырь: Корень зла" от Disney. Видеоролик опубликован на YouTube-канале WorkshopCinema Trailers.

Во второй части про русского богатыря появятся герои предыдущих частей: водяной, Василиса, Баба-Яга и сам сын Ильи Мурамца. Зрители узнают об истоках древнего зла, с которым героям пришлось столкнуться в первом фильме, увидят новые уголки сказочного Белогорья, и станут свидетелями захватывающих схваток с участием былинных богатырей.

Премьера в России 24 декабря 2020 году.

Ранее мы сообщали о том, что американский мультсериал "Рик и Морти" получит спин-офф.

Видео:WorkshopCinema Trailers/YouTube