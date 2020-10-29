Вышел первый трейлер российского сериала "Перевал Дятлова"

Премьера сериала пройдет 16 ноября на телеканале ТНТ.

В четверг, 29 октября, стало известно о том, что в сети появился первый трейлер российского сериала "Перевал Дятлова". Ролик опубликован на YouTube-канале ТНТ.

В центре сюжета известная история об исчезновении туристов в 1959 году. Группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в поход к заснеженным вершинам уральских гор. Все участники похода пропали.

Авторы проекта — продюсеры и режиссеры Евгений Никишов и Валерий Федорович. Известно, что сериалом занимался Илья Куликов. Главная роль досталась Петру Федорову.

Премьера сериала пройдет 16 ноября на телеканале ТНТ.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован первый трейлер фильма "Уроки фарси" Вадима Перельмана.

Видео:ТНТ/YT