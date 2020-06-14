Вышел первый трейлер ремейка игры Mafia

Релиз проекта состоится 28 августа на PS4, Xbox One и РС.

В воскресенье, 14 июня, стало известно, что в сети появился первый трейлер ремейка игры Mafia. Ролик опубликован на YouTube-канале разработчика.

По словам авторов проекта, игра является тщательной реконструкцинй города 30-х годов XX века — архитектура, автомобили и культура периода между Мировыми войнами. Разработчики пообещали геймерам, что они сохранят общую тематику игры. Кроме того, в "Mafia: Definitive Edition" будет использован саунтрек из предыдущих частей.

Релиз проекта состоится 28 августа на PS4, Xbox One и РС.

Ранее мы сообщали о том, что Capcom показала трейлер к игре Resident Evil 8: Village.

Видео:Mafia/YouTube