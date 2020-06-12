Игра выйдет для приставок PlayStation 5 и Xbox Series X.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что Capcom показала трейлер к игре Resident Evil 8: Village. Видеоролик представлен На официальном сайте проекта.

События игры от японкой студии разворачиваются спустя несколько лет после окончания седьмой части. По сюжету главные герои наслаждаются нормальной жизнью после всего произошедшего. Однако вскоре им предстоит столкнуться с опасными чудовищами.

Релиз игры ожидается в 2021 году.

Ранее мы сообщали о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году.

Видео:Resident Evil