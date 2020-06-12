В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году. Об этом сообщает Crunchyroll.
Авторы проекта отмечают, что они намерены экранизировать все события 35 томов манги Хироюки Такэи. Также в ходе проекта будут перевыпущены и сами комиксы. Этим займется издательством Kodansha.
Напомним, что оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.
Ранее мы сообщали о том, что Gorillaz выпустили клип на трек "Friday 13th".
Видео:sergoleone
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все