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Новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году

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Сюжет расскажет обо всех событиях 35 томов манги Хироюки Такэи.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году. Об этом сообщает Crunchyroll.

Авторы проекта отмечают, что они намерены экранизировать все события 35 томов манги Хироюки Такэи. Также в ходе проекта будут перевыпущены и сами комиксы. Этим займется издательством Kodansha.

Напомним, что оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.

Ранее мы сообщали о том, что Gorillaz выпустили клип на трек "Friday 13th".

Видео:sergoleone

Теги: кино, культура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Культура, Кино,

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