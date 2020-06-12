Сюжет расскажет обо всех событиях 35 томов манги Хироюки Такэи.

В пятницу, 12 июня, стало известно о том, что новая экранизация манги "Шаман Кинг" выйдет в 2021 году. Об этом сообщает Crunchyroll.

Авторы проекта отмечают, что они намерены экранизировать все события 35 томов манги Хироюки Такэи. Также в ходе проекта будут перевыпущены и сами комиксы. Этим займется издательством Kodansha.

Напомним, что оригинальный "Шаман Кинг" выходил с июня 1998 года по август 2004 года.

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Видео:sergoleone