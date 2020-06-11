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Gorillaz выпустили клип на трек "Friday 13th"

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Клип в лучших психоделических традициях создал художник Джейми Хьюлетт.

В четверг, 11 июня, стало известно о том, что Gorillaz выпустили клип на трек "Friday 13th". Ролик опубликован на YouTube-канале группы.

Трек "Friday 13th" был записан совместно с рэпером Octavian. Известно, что режиссером клипа выступил  художник Джейми Хьюлетт, который находился на самоизоляции.

Ролик собрал уже почти миллион просмотров. 

Напомним, что Gorillaz в честь своего 20-летия выпустят книгу. По словам музыкантов, в книге будут опубликованы оригинальные рисунки художника и реального участника группы Джейми Хьюлетта. Также печатное издание дополнят комиксами и играми. 

Ранее мы сообщали о том, что Дэвид Линч опубликовал первый эпизод своего старого сериала.

Видео:Gorillaz/YouTube

Теги: gorillaz, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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