Опубликован первый трейлер нового сезона сериала "Мандалорец"

Также выложен новый официальный постер шоу.

В среду, 16 сентября, стало известно о том, что в сети появился трейлер нового сезона сериала "Мандалорец". Ролик опубликован в официальном Twitter проекта.

По сюжету нового сезона малыша Йоду необходимо вернуть на родную планету. Главным героям предстоит путешествие по морю, суше и воздуху. В общей сложности запланирован выпуск восьми серий, хронометраж которых увеличат по сравнению с первым сезоном. Кроме того, на съемочной площадке успел побывать создатель киновселенной Джордж Лукас.

Напомним, что первый сезон сериала вышел в ноябре 2019 года. Он рассказывает историю "охотника за головами", который путешествует по галактике после падения Галактической империи.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер нового "Джеймса Бонда", посвященный главному злодею.

Видео:@themandalorian/Twitter