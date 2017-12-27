Вышел первый трейлер фильма "Человек - муравей и Оса"

В Сети появился первый трейлер нового "Человека - муравья". Теперь у него есть подружка.

Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса", он основан на комиксах Marvel.

В новой картине у Человека-муравья появляется напарница - Оса. "Новенькая" также носит костюм, с помощью которого она может изменять свои размеры. В главных ролях фильма снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас.