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Вчера, 17:45
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Shdaria
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Вышел первый трейлер фильма "Человек - муравей и Оса"

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В Сети появился первый трейлер нового "Человека - муравья". Теперь у него есть подружка.

Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса", он основан на комиксах Marvel. 

В новой картине у Человека-муравья появляется напарница - Оса. "Новенькая" также носит костюм, с помощью которого она может изменять свои размеры. В главных ролях фильма снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас. 

В российский кинотеатрах кинокартина станет доступна уже в июле 2018 года. Ранее мы сообщали о том, что Скандальная "Матильда" уступит киноверсии мультика "Анастасия".

Видео: YouTube - MARVEL Россия

Теги: новости кино , трейлер человек муравей и оса , человек муравей
Категории: Лента новостей Кино Общество

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