Вышел первый трейлер фильма "Человек - муравей и Оса"

Компания Disney опубликовала первый трейлер фильма "Человек-муравей и Оса", он основан на комиксах Marvel.
В новой картине у Человека-муравья появляется напарница - Оса. "Новенькая" также носит костюм, с помощью которого она может изменять свои размеры. В главных ролях фильма снялись Пол Радд, Эванджелин Лилли и Майкл Дуглас.
В российский кинотеатрах кинокартина станет доступна уже в июле 2018 года. Ранее мы сообщали о том, что Скандальная "Матильда" уступит киноверсии мультика "Анастасия".
Видео: YouTube - MARVEL Россия