Скандальная "Матильда" уступит киноверсии мультика "Анастасия"

В скором времени в свет выйдет киноверсия мультика "Анастасия".

Актер Брэндон Рут, который сыграл главную роль в фильме "Возвращение Супермена" станет главным героем в киноверсии анимационной ленты "Анастасия. Там он будет в роли Николая II, об этом сообщает издание Variety. Режиссером картины является Блейк Харрис, а главную роль исполнит Эмили Кэри.

По сюжету, Анастасия Романова "перебегает" через портал в 1988 год. Съемки эпизодов в этот период проходили прошлым летом. А сцены, которые происходили в 1917 году, будут снимать в апреле 2018 года.

Напомним, что мультик "Анастасия" был выпущен в 1997 году. Главная героиня - дочь русского царя Николя II.

Фото: Instagram - brandonjrouth

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