Вышел первый трейлер комедии "Следующий гол – победный" с Майклом Фассбендером

Мировая премьера состоится 17 ноября.

Кинокомпания Searchlight Pictures представила первый трейлер комедии "Следующий гол – победный" режиссера Тайки Вайтити. Сюжет картины основан на реальных событиях.

В центре истории окажется футбольный тренер Томас Ронген, который возглавил сборную Американского Самоа. Эта команда считается одной из самых слабейших в мировом футболе. Ронген будет пытаться исправить эту ситуацию и построить коллектив, который сможет одержать первую победу.

Главную роль сыграл Майкл Фассбендер. Также в фильме снялись Элизабет Мосс, Уилл Арнетт и Тайка Вайтити. Мировая премьера состоится 17 ноября.

Ранее Marvel представила новый отрывок из фильма "Стражи Галактики. Часть 3".

Видео: YouTube / Searchlight Pictures