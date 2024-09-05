Вышел первый трейлер фильма Minecraft

Мировая премьера состоится 4 апреля 2025 года.

Студия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма Minecraft, снятого по культовой игре. Режиссером проекта выступил Джаред Хесс.

Сюжет расскажет историю четырех неудачников, которые прошли через таинственный портал в странную кубическую страну. Их ждут невероятные приключения и встреча с обитателями неизведанного мира.

В главных ролях сыграли Джейсон Момоа, Джек Блэк, Эмма Майерс и другие. Мировая премьера состоится 4 апреля 2025 года.

Ранее Netflix представил трейлер мини-сериала "Идеальная пара".

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures