Мировая премьера состоится 5 сентября.

Стриминговый сервис Netflix представил трейлер мини-сериала "Идеальная пара". Режиссером проекта выступила Сюзанна Бир.

Сюжет рассказывает историю семьи Уинбери, во главе которой стоит известная писательница Грир Гаррисон Уинбери. Во время подготовки к свадьбе на острове происходит убийство. Перед церемонией на берегу находят тело.

В главных ролях сыграли Николь Кидман, Лев Шрайбер, Дакота Фаннинг и другие. Мировая премьера состоится 5 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма ужасов "Улыбка 2".

Видео: YouTube / Netflix