Вышел новый трейлер фильма ужасов "Улыбка 2"

Киностудия Paramount Pictures представила новый трейлер хоррора "Улыбка 2". Режиссером и сценаристом проекта выступил Паркер Финн.
Сюжет рассказывает историю поп-артистки, которую настигает улыбчивый демон. Фильм является сиквелом первой части, вышедшей в 2022 году.
В главных ролях сыграли Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Розмари ДеУитт и другие. Мировая премьера состоится 18 октября.
Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер сериала "Танго на осколках".
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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