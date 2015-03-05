Вышел новый трейлер фильма ужасов "Улыбка 2"

Мировая премьера состоится 18 октября.

Киностудия Paramount Pictures представила новый трейлер хоррора "Улыбка 2". Режиссером и сценаристом проекта выступил Паркер Финн.

Сюжет рассказывает историю поп-артистки, которую настигает улыбчивый демон. Фильм является сиквелом первой части, вышедшей в 2022 году.

В главных ролях сыграли Наоми Скотт, Кайл Галлнер, Лукас Гейдж, Розмари ДеУитт и другие. Мировая премьера состоится 18 октября.

Ранее мы сообщали, что вышел тизер-трейлер сериала "Танго на осколках".

Видео: YouTube / Paramount Pictures