Вышел первый трейлер фильма "Фуриоса" с Аней Тейлор-Джой

Премьера картины состоится 24 мая 2024 года.

Студия Warner Bros. Pictures представила первый трейлер фильма "Фуриоса", который является приквелом картины "Безумный Макс: Дорога ярости". Режиссером проекта выступил Джордж Миллер.

Сюжет расскажет историю молодой воительницы Фуриосы. В юности она попала в руки орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Ей предстоит пройти тяжелый путь, чтобы вернуться домой.

В главной роли сыграла Аня Тейлор-Джой. Премьера картины состоится 24 мая 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел полноценный трейлер "Всемирного потопа" с Комер и Камбербэтчем.

Видео: YouTube / Warner Bros. Pictures