Вышел полноценный трейлер "Всемирного потопа" с Комер и Камбербэтчем

В России фильм выйдет в свет 21 марта.

Компания Paramount поделилась в социальных сетях свежим трейлером драматического триллера "Всемирный потоп" (The End We Start From). Главная роль в проекте исполняет Джоди Комер ("Главный герой", "Последняя дуэль"). Вместе с актрисой фильме сыграли Бенедикт Камбербэтч ("Доктор Стрэндж"), Джоэль Фрай ("Круэлла"), Марк Стронг ("Шерлок Холмс"), Кэтрин Уотерстон ("Фантастические твари и где они обитают") и другие. По сюжету молодой женщине с новорождённым ребёнком предстоит преодолеть тяжелейший путь до дома в условиях затопленного города Лондона. Постановкой картины занималась Махалия Бело ("Реквием"), а премьера фильма состоялась в рамках кинофестиваля в канадском городе Торонто. В настоящее время у кинокритиков у "Всемирного потопа" составляет 78 процентов на профильном сайте Rotten Tomatoes. В России лента войдет в широкий прокат. Картину привезёт кинопрокатная компания "Экспонента" и выпустит для большой аудитории 21 марта 2024 года.

Фото и видео: YouTube / Paramount Movies