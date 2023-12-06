Вышел трейлер фильма "Боб Марли: Одна любовь"

Кинокомпания Paramount Pictures представила трейлер фильма "Боб Марли: Одна любовь". Режиссером картины выступил Рейнальдо Маркус Грин.
В фильме расскажут историю Боба Марли, одного из самых влиятельных регги-музыкантов в мире. Сюжет байопика будет состоять из ранних лет музыканта, его личных отношений с семьей и близкими.
Главную роль сыграл Кингсли Бен-Адир. Также в фильме снялись Джеймс Нортон, Майкл Гандольфини и Лашана Линч. Мировая премьера состоится 14 февраля 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "МКС" с Марией Машковой.
Видео: YouTube / Paramount Pictures
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