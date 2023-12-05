Вышел трейлер фильма "МКС" с Марией Машковой

Премьера состоится 19 января 2024 года.

Bleecker Street представила трейлер фильма "МКС". Режиссером картины выступила Габриэла Каупертвэйт.

Сюжет расскажет историю космонавтов из разных стран, которые находились на борту Международной космической станции. Ситуация обостряется в свете глобального конфликта на Земле. Космонавты получают приказы от своих государств взять под контроль станцию любыми средствами.

В фильме снялись Мария Машкова, Ариана ДеБос, Крис Мессина и другие. Премьера состоится 19 января 2024 года.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя".

Видео: YouTube / Bleecker Street