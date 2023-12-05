Вышел трейлер фильма "МКС" с Марией Машковой

Bleecker Street представила трейлер фильма "МКС". Режиссером картины выступила Габриэла Каупертвэйт.
Сюжет расскажет историю космонавтов из разных стран, которые находились на борту Международной космической станции. Ситуация обостряется в свете глобального конфликта на Земле. Космонавты получают приказы от своих государств взять под контроль станцию любыми средствами.
В фильме снялись Мария Машкова, Ариана ДеБос, Крис Мессина и другие. Премьера состоится 19 января 2024 года.
Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Годзилла и Конг: Новая империя".
Видео: YouTube / Bleecker Street
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