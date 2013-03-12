На YouTube выложили трейлер фильма о Фредди Меркьюри и группе Queen

Главную роль в ленте Декстера Флетчера исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек.

Киностудия 20th Century Fox опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер фильма "Богемская рапсодия". Главную роль в ленте, посвященной группе Queen и ее вокалисту Фредди Меркьюри, исполнил американский актер египетского происхождения Рами Малек. Об этом сообщают "Известия".

Отмечается, что режиссером "Богемской рапсодии" изначально был Брайан Сингер. Однако в конце 2017 года его уволили из-за конфликта с актерами фильма. Съемки картины завершились под руководством Декстера Флетчера, известного по роли Мыла в "Картах, деньгах, двух стволах".

Премьера фильма о Фредди Меркьюри и группе Queen в мире состоится 24 октября 2018 года. Российские зрители смогут посмотреть картину на большом экране 1 ноября 2018 года.

Видео: YouTube / 20th Century Fox