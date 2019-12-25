Александр Кержаков представил свою версию обложки на песню группы Queen

Bohemian Rhapsody - один из главных хитов британских рок-музыкантов.

Экс-нападающий "Зенита" и сборной России по футболу Александр Кержаков выложил в Instagram свой вариант обложки на песню Bohemian Rhapsody группы Queen.

На фотографии он и его семья в защитных масках повторили одну из сцен видеоклипа на песню британских рок-музыкантов. Многие подписчики оценили новую задумку Кержакова. Один из пользователей предложил переименовать песню в Covid Rhapsody.

"Очередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас", - написал Кержаков.

Bohemian Rhapsody - песня группы Queen из альбома A Night at the Opera, написанная в 1975 году. Благодаря своей необычной музыкальной форме она стала одним из самых главных хитов группы. Видеоклип на песню лидирует по количеству просмотров на официальном канале Queen в YouTube - 1,13 миллиарда.

Ранее Александр Кержаков представил новый вариант легендарной обложки группы The Beatles.

Фото: Instagram / @a.kerzhakov11, Википедия