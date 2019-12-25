Кержаков показал свою версию легендарной обложки The Beatles

На снимке экс-игрок "Зенита" с сыном и двумя девушками выбрасывает мусор.

Бывший футболист "Зенита", а ныне старший тренер юношеской сборной России Александр Кержаков показал, как бы выглядела легендарная обложка альбома Abbey Road группы The Beatles сейчас. Снимок опубликован в Instagram спортсмена.

На фото Кержаков запечатлен вместе с сыном и двумя девушками. Они переходят дорогу по пешеходному переходу с мусорными пакетами в руках.

Большинство пользователей интернета оценили задумку футболиста. Однако были и те, кто написал о несоблюдении дистанции в 1,5 метра.

Напомним, на знаменитой обложке альбома Abbey Road изображены четверо музыкантов The Beatles. Они также переходят дорогу через пешеходный переход. Альбом назвали в честь студии звукозаписи, расположенной на одноименной лондонской улице (в переводе с английского "Монастырская дорога"). Abbey Road стал двенадцатым студийным альбомом группы. Работа над ним проходила с февраля по август 1969 года и стала последним совместным проектом всех четырех участников ансамбля.

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Фото: Instagram / a.kerzhakov11, Википедия