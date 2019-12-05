Кержаков не считает нынешний состав "Зенита" самым сильным в РПЛ

По словам экс-футболиста, у "Краснодара" и московского ЦСКА достаточно сильные составы.

Бывший нападающий футбольного клуба "Зенит" Александр Кержаков заявил, что не считает нынешний состав сине-бело-голубых самым сильным в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

По словам экс-футболиста, у "Краснодара" и московского ЦСКА достаточно сильные составы. Он также выразил несогласие с тем, что "Зенит" превосходит соперников по именам, поскольку многое зависит от качества игры.

Без разницы, какие имена, стоимость, зарплата. Лакмусовая бумажка - это игры. В них "Зенит" не является очевидным фаворитом. Александр Кержаков, экс-нападающий "Зенита"

Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на втором месте турнирной таблицы РПЛ. Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 19 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

Ранее мы сообщали, что Семак одержал 200 побед в качестве главного тренера "Зенита".

Фото: Piter.tv