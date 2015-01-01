Диетолог Минздрава назвала свинину полезным мясом для шашлыка

Он также посоветовал сочетать мясо с овощами и не переедать.

Главный внештатный диетолог Министерства здравоохранения России Виктор Тутельян рассказал, какое мясо лучше всего подходит для шашлыка. По его словам, предпочтительнее выбирать менее жирные сорта: нежирную свинину или традиционную для шашлыка баранину. Избыток жира дает лишние пустые калории.

Диетолог рекомендовал сочетать шашлык с овощами: помидорами, огурцами и зеленью. Это помогает сбалансировать прием пищи и снизить нагрузку на пищеварительную систему. Тутельян также предупредил об опасности переедания. Он посоветовал ограничиваться одной порцией около 200 граммов. Две порции — это уже на грани нормы, а три — перебор.

Эксперт напомнил, что мясо является жизненно важным продуктом, но употреблять его нужно в умеренных количествах. Избыток шашлыка грозит тяжестью в желудке, тошнотой и расстройством пищеварения. Особенно осторожными следует быть людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Острая и жирная пища может спровоцировать обострение гастрита или язвенной болезни.

