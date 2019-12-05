Телеведущие из Петербурга Ивлеева и Михеева устроили баттл

Девушки устроили в прямом эфире настоящую битву, вооружившись зеленкой, черным карандашом и свёклой.

Телеведущие Анастасия Ивлеева и Алла Михеева решили не скучать во время карантина и устроили баттл в прямом эфире Instagram. Девушки, вооружившись зеленкой, черным карандашом и свёклой, задали друг другу каверзные вопросы.

"Прямой карантин! Аллочка Михеева и Настя Ивлеева/Он-Лайн Дринк Шоу#9. В эпоху величайшего карантина и вселенской грусти, Настюшка Опасность, бокальчик чего-нибудь эдакого и звездные друзья не дадут вам скучать", - написала у себя на странице Ивлеева.

Каждая по очереди должна была задать вопрос о себе. За каждый неправильный ответ полагалось наказание. Например, Ивлеева раскрасила черным карандашом два передних зуба и нарисовала зеленкой фингал вокруг глаза, а Михеева обмазала все лицо свёклой. В ходе игры Михеева узнала размер обуви Ивлеевой, а Настя в свою очередь выяснила, что Алла в детстве была похожа на Леонардо Ди Каприо.

Ранее мы писали, что Джаред Лето напросился на шоу к Ивлеевой.

Видео: Instagram / _agentgirl_