Джаред Лето напросился на шоу к Ивлеевой

Актер и музыкант заявил, что был в России только на "Вечернем Урганте".

Американский актер и вокалист рок-группы Thirty Seconds to Mars Джаред Лето провел в Instagram прямой эфир, во время которого пообщался с российской телеведущей Анастасией Ивлеевой. Запись разговора с голливудской звездой девушка опубликовала на своей странице в соцсети.

Во время беседы Лето спросил у Ивлеевой, почему она никогда не приглашала его на свое шоу. Он отметил, что был в России только на "Вечернем Урганте" и назвал Ивана "хорошим парнем". Анастасия была немного удивлена заявлением Джареда. Она заявила, что с радостью пригласит Джареда на AgentShow, когда "коронавирус уйдет".

Ранее мы писали, что Ивлеева нашла у себя новую болезнь во время посещения Петербурга.

Видео: Instagram / _agentgirl_