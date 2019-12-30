Ивлеева нашла у себя новую болезнь во время посещения Петербурга

Отдыху помешала неожиданно открывшаяся аллергия.

Блогер Анастасия Ивлеева приехала в Петербург навестить маму, но внезапно у нее открылось новое заболевание. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Девушка хотела воспользоваться возможностью поиграть с котом, поскольку в ее собственной квартире в Москве у нее нет питомцев. Однако этому помешала внезапно открывшаяся аллергия.

Анастасия была расстроена, и отметила, что ради встречи с любимым питомцем даже надела на себя кофту с кошками.

Ранее мы писали, что кошку в переноске оставили в подъезде в Мурино.

Фото: instagram.com/nastyaivleeva