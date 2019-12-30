Кошку в переноске оставили в подъезде в Мурино

Хозяева кошки оставили животное в подъезде в доме №22/1 по Екатерининской улице в Мурино. При этом кошка оказалась за дверью с приданым: лотком, мисками, кормом и даже переноской. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Мнения пользователей Сети разделились: одни считают, что хозяева поступили жестоко, другие высказали мнение, что бывшие владельцы позаботились о будущем питомца и оставили все необходимое для того, чтобы кошку забрали.
Домашнее животное временно забрали соседи. По информации "Комсомольской правды в Петербурге", спустя сутки оно обрело новый дом.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что дежурная бригада устранила последствия новогоднего дебоша бобров в Малом Ильинском саду.
Фото: vk.com/unreleased_dtp
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