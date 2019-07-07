Вышел первый русский трейлер фильма "Мулан"

Картина появится на экранах в 2020 году.

Сегодня, 7 июля, был опубликован первый русский тизер-трейлер картины "Мулан". Фильм снят компанией Disney по мотивам одноименного мультфильма 1998 года.

В фильме рассказывается история о бесстрашной молодой девушке, которая выдает себя за мужчину, чтобы вступить в ряды армии, противостоящей Северным захватчикам. Когда Император издает указ, что один мужчина из каждой семьи должен вступить в ряды Имперской армии, Мулан занимает место своего больного отца. Девушка еще не знает, что ей предстоит прославиться, как одному из величайших воинов в истории Китая.

"Мулан" выйдет на российские экраны весной 2020 года.

Ранее Piter.TV рассказал, что появился трейлер сериала по вселенной фильма ужасов "Крик".

Видео: iVideos / YouTube