Вышел трейлер сериала по вселенной фильма ужасов "Крик"

Оригинальный фильм вышел в 1996 году.

В сети появился трейлер мини-серила "Крик: Воскрешение", основанного на одноименной серии фильмов ужасов. Первый эпизод шестисерийного проекта выйдет 8 июля 2019 года. Сюжет расскажет о школьниках, на которых охотиться маньяк убийца в костюме "Призрачного лица".

Оригинальный фильм "Крик" вышел в 1996 году. Картина получила широкую популярность среди фанатов ужасов. При бюджете в 14 млн долларах лента собрала 173 млн. Позднее свет увидело три сиквела, последний из которых вышел в 2011 году.

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Видео: Ютуб