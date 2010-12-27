Рами Малек сыграет "нового террориста" в "Бонде 25"

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Исполнитель роли главного злодея в новом фильме про Бонда Рами Малек рассказал, что согласился сниматься в фильме при одном условии – его персонаж не должен был быть арабоговорящим террористом или религиозным фундаменталистом. Об этом актер рассказал в интервью The Daily Mirror.

По словам актера, он предупредил режиссера Кэри Фукунага о своем решении, а тот ответил, что не хотел делать такого злодея.

Я сказал: "Мы не можем связывать его с любым актом терроризма, отражающим идеологию или религию. Я этого не приму, так что если меня пригласили по этой причине, на меня не рассчитывайте". Но это отличный персонаж, и я очень рад его сыграть. Он — совершенно новый вид террориста

–сказал Малек.

Известно, что сюжет нового фильма про Агента 007 развернется в Ямайке, где спецагент будет находиться на отдыхе некоторое время. В картине вновь сыграет Дэниел Крэйг, а также Леа Сейду и Ана де Армас. Недавно в сети появилось видео со съемок.

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.