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Рами Малек сыграет "нового террориста" в "Бонде 25"
Сегодня, 12:47
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Rybka123

Рами Малек сыграет "нового террориста" в "Бонде 25"

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Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020. 

Исполнитель роли главного злодея в новом фильме про Бонда Рами Малек рассказал, что согласился сниматься в фильме при одном условии  – его персонаж не должен был быть арабоговорящим террористом или религиозным фундаменталистом. Об этом актер рассказал в интервью The Daily Mirror.

По словам актера, он предупредил режиссера Кэри Фукунага о своем решении, а тот ответил, что не хотел делать такого злодея.

Я сказал: "Мы не можем связывать его с любым актом терроризма, отражающим идеологию или религию. Я этого не приму, так что если меня пригласили по этой причине, на меня не рассчитывайте".

Но это отличный персонаж, и я очень рад его сыграть. Он — совершенно новый вид террориста
–сказал Малек.

Известно, что сюжет нового фильма про Агента 007 развернется в Ямайке, где спецагент будет находиться на отдыхе некоторое время.  В картине вновь сыграет Дэниел Крэйг, а также  Леа Сейду и Ана де Армас. Недавно в сети появилось видео со съемок.

Премьера картины запланирована на 9 апреля 2020.

Теги: бонде 25, рами малек
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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